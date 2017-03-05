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    В Тегеране состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана

    Президент Ирана Хасан Роухани встретил Ильхама Алиева

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ 5 марта в Тегеране состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Как передает Report, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл во дворец «Садабад».

    На площади перед дворцом «Садабад», где развевались государственные флаги Азербайджана и Ирана, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Президент Ирана Хасан Роухани встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Ирана.

    Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

    Главы государств обошли строй почетного караула.

    Президенты сделали совместное фото.

    Официальные лица Иранского государства и правительства были представлены Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены делегации Азербайджана – Президенту Ирана Хасану Роухани.

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