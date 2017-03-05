В Тегеране состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ 5 марта в Тегеране состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Report, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл во дворец «Садабад».

На площади перед дворцом «Садабад», где развевались государственные флаги Азербайджана и Ирана, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Ирана Хасан Роухани встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Ирана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президенты сделали совместное фото.

Официальные лица Иранского государства и правительства были представлены Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены делегации Азербайджана – Президенту Ирана Хасану Роухани.