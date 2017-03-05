В Тегеране состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ 5 марта в Тегеране состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как передает Report, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл во дворец «Садабад».
На площади перед дворцом «Садабад», где развевались государственные флаги Азербайджана и Ирана, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Ирана Хасан Роухани встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Ирана.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Президенты сделали совместное фото.
Официальные лица Иранского государства и правительства были представлены Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены делегации Азербайджана – Президенту Ирана Хасану Роухани.
News DepartmentАвтор новости
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