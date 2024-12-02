В Тбилиси состоялись консультации между МИД Азербайджана и Грузии

В Тбилиси состоялись очередные консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

В Тбилиси состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров, а грузинскую делегацию - начальник Консульского управления МИД Грузии Георгий Табатадзе.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники внешнеполитических ведомств обеих стран, а также представители Министерства юстиции и Государственной миграционной службы Азербайджана, министерств юстиции и внутренних дел Грузии.

Стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами. По итогам переговоров главы делегаций двух стран подписали протокол встречи.

