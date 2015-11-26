Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилиси состоялась шестая неформальная встреча глав МИД стран "Восточного партнерства".

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Грузии, в ходе встречи министры иностранных дел стран программы обсудили реализацию приоритетов, обозначенных на саммите в Риге, сотрудничество в рамках Европейской политики соседства.

На встрече также приняли участие комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан и заместитель генсека Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмидт.

Азербайджан на заседании представил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.