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    В Тбилиси состоялась шестая неформальная встреча глав МИД стран "Восточного партнерства"

    Азербайджан на заседании представил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилиси состоялась шестая неформальная встреча глав МИД стран "Восточного партнерства".

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Грузии, в ходе встречи министры иностранных дел стран программы обсудили реализацию приоритетов, обозначенных на саммите в Риге, сотрудничество в рамках Европейской политики соседства. 

    На встрече также приняли участие комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан и заместитель генсека Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмидт.

    Азербайджан на заседании представил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров

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