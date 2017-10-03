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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 8 октября в Тбилиси пройдет встреча глав МИД стран-членов ГУАМ по случаю 20-летия структуры.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Азербайджане глава МИД Украины Павло Климкин на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

"У стран ГУАМ - одинаковые политические вызовы. У каждой из стран впереди экономический рост. Мы можем реализовать ряд совместных экономических, транспортных проектов. Считаю, у нас есть модель уникального сотрудничества, которая объединила страны Черного и Каспийского морей", - заявил П. Климкин.

По его словам, крупнейшие мировые акторы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с ГУАМ.

Глава МИД Азербайджана Э. Мамедъяров в свою очередь подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии ГУАМ. "Сегодня все страны ГУАМ имеют проблемы территориальной целостности. В ООН мы все выступаем с единой позиции в этом вопросе", - добавил министр.