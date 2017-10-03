 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Тбилиси пройдет встреча глав МИД стран-членов ГУАМ по случаю 20-летия структуры

    Мамедъяров: Азербайджан заинтересован в развитии ГУАМ© Report

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 8 октября в Тбилиси пройдет встреча глав МИД стран-членов ГУАМ по случаю 20-летия структуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Азербайджане глава МИД Украины Павло Климкин на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

    "У стран ГУАМ  - одинаковые политические вызовы. У каждой из стран впереди экономический рост. Мы можем реализовать ряд совместных экономических, транспортных проектов. Считаю, у нас есть модель уникального сотрудничества, которая объединила страны Черного и Каспийского морей", - заявил П. Климкин. 

    По его словам, крупнейшие мировые акторы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с ГУАМ.

    Глава МИД Азербайджана Э. Мамедъяров  в свою очередь подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии ГУАМ. "Сегодня все страны ГУАМ имеют проблемы территориальной целостности. В ООН мы все выступаем с единой позиции в этом вопросе", - добавил министр.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi