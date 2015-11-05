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    В Тбилиси проходит встреча президентов Грузии и Азербайджана

    Перед началом встречи в президентском дворце состоялась церемония встречи высокого гостя

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили проводит встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Встреча проходит в расширенном составе, сообщает Report со ссылкой на Грузия.Online.

    Перед началом встречи в президентском дворце состоялась церемония встречи высокого гостя. На церемонии присутствовали министр энергетики Каха Каладзе, секретарь Совбеза Ирина Имерлишвили, советники президента, заместители министров, а также представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

    До того же президент Азербайджана осмотрел сквер Гейдара Алиева в Тбилиси, а также возложил венок к могиле погибших за единство Грузии героев.

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