 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Тбилиси началась 10-я сессия ПА ГУАМ

    В сессии участвует азербайджанская делегация© Report

    Тбилиси. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Тбилиси началась 10-я сессия Парламентской Ассамблеи ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие).

    Как передает грузинское бюро Report, до начала собрания была утверждена повестка сессии.

    На заседании обсудят общий подход к региональной безопасности, борьбу с трансграничными преступлениями, усиление совместных усилий для устойчивого будущего, будут приняты итоговые документы сессии.

    В двухдневной сессии принимают участие руководитель делегации Милли Меджлиса в ПА ГУАМ Азер Керимли, депутат Али Масимли, посол Азербайджана в Грузии и другие официальные лица.

    Отметим, что председательство в ПА ГУАМ в ротационном порядке будет передано от Грузии Молдове.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi