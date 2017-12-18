В Тбилиси началась 10-я сессия ПА ГУАМ

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Тбилиси. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Тбилиси началась 10-я сессия Парламентской Ассамблеи ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие).

Как передает грузинское бюро Report, до начала собрания была утверждена повестка сессии.

На заседании обсудят общий подход к региональной безопасности, борьбу с трансграничными преступлениями, усиление совместных усилий для устойчивого будущего, будут приняты итоговые документы сессии.

В двухдневной сессии принимают участие руководитель делегации Милли Меджлиса в ПА ГУАМ Азер Керимли, депутат Али Масимли, посол Азербайджана в Грузии и другие официальные лица.

Отметим, что председательство в ПА ГУАМ в ротационном порядке будет передано от Грузии Молдове.