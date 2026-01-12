В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

В Ташкентском университете экономики и педагогики будет создан Учебно-исследовательский центр азербайджановедения имени Халида Саида Ходжаева.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском центре культуры имени Гейдара Алиева, действующего при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

Согласно информации, состоялась встреча руководства Азербайджанского центра культуры с руководством Ташкентского университета экономики и педагогики. Во встрече приняли участие директор Азербайджанского центра культуры Акиф Марифли и ректор Ташкентского университета экономики и педагогики Шакарбай Джаникулов.

В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в области науки, образования и культуры, подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения предусмотрено создание при высшем учебном заведении Учебно-исследовательского центра азербайджановедения имени Халида Саида Ходжаева.

Новый центр будет функционировать как специализированная платформа для изучения истории, культуры, языка и литературы Азербайджана, а также для развития академического и научного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Планируется проведение совместных научных исследований, реализация программ академического обмена, организация научно-просветительских мероприятий и поддержка инициатив, направленных на развитие интеллектуального потенциала молодежи.