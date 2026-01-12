Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

    Внешняя политика
    • 12 января, 2026
    • 17:06
    В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

    В Ташкентском университете экономики и педагогики будет создан Учебно-исследовательский центр азербайджановедения имени Халида Саида Ходжаева.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанском центре культуры имени Гейдара Алиева, действующего при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

    Согласно информации, состоялась встреча руководства Азербайджанского центра культуры с руководством Ташкентского университета экономики и педагогики. Во встрече приняли участие директор Азербайджанского центра культуры Акиф Марифли и ректор Ташкентского университета экономики и педагогики Шакарбай Джаникулов.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в области науки, образования и культуры, подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения предусмотрено создание при высшем учебном заведении Учебно-исследовательского центра азербайджановедения имени Халида Саида Ходжаева.

    Новый центр будет функционировать как специализированная платформа для изучения истории, культуры, языка и литературы Азербайджана, а также для развития академического и научного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Планируется проведение совместных научных исследований, реализация программ академического обмена, организация научно-просветительских мероприятий и поддержка инициатив, направленных на развитие интеллектуального потенциала молодежи.

    Ташкентский университет центр азербайджановедения
    Daşkənd Universitetində Azərbaycanşünaslıq Tədris-Tədqiqat Mərkəzi yaradılacaq

    Последние новости

    17:41

    Владельца бара в Швейцарии, где погибли 40 человек, заключили под стражу

    Другие страны
    17:39

    Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный год

    Наука и образование
    17:35

    Определились время и место проведения матча "Нефтчи" с египетским клубом

    Футбол
    17:34
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центров

    ИКТ
    17:34

    Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

    В регионе
    17:32

    В Баку установят новые системы отвода дождевых вод

    Инфраструктура
    17:27

    Портал "biletim.az" запустил оплату через Apple Pay и Google Pay

    Инфраструктура
    17:24

    Названы даты завершения строительства Енгиджинского и Алиджанчайского водохранилищ

    Инфраструктура
    17:24

    Заур Микаилов: Потребность Баку и Абшерона в воде будет полностью удовлетворена к 2040 году

    Инфраструктура
    Лента новостей