В Ташкенте состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

23 августа состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в государственной резиденции "Куксарой" в Ташкенте.
Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Узбекистана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал узбекских солдат.
Президенты обошли строй почетного караула.
Представители государства и правительства Узбекистана были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – президенту Шавкату Мирзиёеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
23 августа проходит церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в государственной резиденции "Куксарой" в Ташкенте.
Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Узбекистана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.