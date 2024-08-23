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В Ташкенте состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

В Ташкенте состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева 23 августа состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в государственной резиденции "Куксарой" в Ташкенте.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 10:28
В Ташкенте состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

23 августа состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в государственной резиденции "Куксарой" в Ташкенте.

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Узбекистана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал узбекских солдат.

Президенты обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Узбекистана были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – президенту Шавкату Мирзиёеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

10:17

23 августа проходит церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в государственной резиденции "Куксарой" в Ташкенте.

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Узбекистана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyevin Daşkənddə rəsmi qarşılanma mərasimi olub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Official welcoming ceremony for President Ilham Aliyev held in Tashkent

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