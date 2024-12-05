В Ташкенте начал работу Форум НПО Узбекистана и Азербайджана

В Ташкенте впервые начал работу Форум НПО Узбекистана и Азербайджана.

В Ташкенте впервые начал работу Форум НПО Узбекистана и Азербайджана.

Как сообщает Report, в работе форума принимают участие председатель Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана Камолиддин Ишанходжаев, председатель Комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Узбекистана Адхам Шодмонов, заведующий сектором по работе с НПО отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджана Турал Алиев, советник посольства Азербайджана в Узбекистане Махир Джафаров и другие.

На форуме был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане.

Форум продолжится сессиями.