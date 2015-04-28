Омбудсмен обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с взятыми в заложники кяльбаджарцами

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Омбудсмен Эльмира Сулейманова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с гражданскими лицами Азербайджана Дильгямом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, взятыми армянскими военнослужащими в заложники на территории оккупированного Кяльбаджара, куда они пришли в июле прошлого года на могилы родителей.

Как сообщили Report в пресс-службе Омбудсменского аппарата, в связи с вопросом Э.Сулейманова в официальном порядке направила обращение председателю Европейского суда по правам человека Дин Шпильману.

В обращении отмечается о незаконном осуждении заложников нелегитимным судом непризнанного ни одним государством сепаратистского режима "Нагорно-Карабахской Республики". В документе также говорится, что эти противоречащие международному праву действия и нерассмотрение дела на протяжении довольно долгого времени стали причиной психологического шока, перенесенного как заложниками, так и членами их семей.

В документе отмечается, что взятые в заложники лица пришли на свою родину в Кяльбаджар, чтобы почтить память своих родителей и посетить их могилы. При этом они не совершали никакого преступления.

В обращении также отмечается, что за это время они подвергались пыткам, не были обеспечены адвокатами, не проходили периодического медицинского обследования, что также противоречит не только международным правам человека, но и гуманитарным правовым нормам и принципам. В обращении отмечается о нарушении 3-го пункта (запрещение пыток), 5-го пункта (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6-го пункта (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции по правам человека.

Омбудсмен попросила Европейский суд по правам человека обеспечить справедливое рассмотрение данного дела, приложить усилия для скорейшего освобождения незаконно взятых в заложники Д.Аскерова и Ш.Гулиева и добиться их возвращения азербайджанской стороне.