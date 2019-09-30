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В Страсбурге сегодня начинает работу осенняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге сегодня начинает работу осенняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге сегодня начинает работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, в этом году она посвящена 70-летию Совета Европы и cостоится в присутствии бывших председателей Ассамблеи.

1 октября президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью и ответит на вопросы депутатов ПАСЕ.

Депутаты Милли Меджлиса выступят в ходе сессии, поделятся своими мнениями относительно обсуждаемых вопросов.

Участники сессии обсудят вопросы крымских татар, климатических беженцев и трудовую миграцию в Восточной Европе.

В повестку дня также включены обсуждение отчета о функционировании демократических институтов в Молдове, постмониторинговый диалог с Северной Македонией.

Сессия завершит работу 4 октября. 

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