​Самед Сеидов примет участие в заседаниях комитета ПАСЕ

Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, глава постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов и группа депутатов для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будут находиться с визитом в Страсбурге с 29 сентября до 7 октября.

Как сообщили Report в пресс-службе ММ, в состав делегации вошли председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Рафаель Гусейнов, депутаты севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Эльшад Гасанов.

Депутаты Милли Меджлиса выступят в ходе сессии, поделятся своими мнениями относительно обсуждаемых вопросов.