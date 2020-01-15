В стамбульском метро "Ени Гапы" открылась фотовыставка "Кровавый Январь"

В переходе межпересадочного узла стамбульского метро "Ени Гапы" ("Yeni Qapı") открылась фотовыставка под названием "Кровавый Январь" ("Qanlı Yanvar") .
Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие, организованное по инициативе Генконсульства Азербайджана в Стамбуле при поддержке Стамбульского муниципалитета посвящено 30-летию трагедии 20 Января.
Фотовыставка действует на центральном переходе состоящего из трех входов и выходов межпересадочного узла.
На открытии мероприятия присутствовали генконсул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев, сотрудники дипломатического корпуса, представители медиа.
В то же время здесь установили отражающие факты информационные стенды, связанные с трагедией 20 Января.
В заявлении турецкому бюро Report М.Гаджиев сказал о демонстрации на выставке 30 фотографий: "Цель организации выставки в городе с населением 20 млн человек заключается в признании трагедии 20 Января не только турецкой общественностью, но и во всем мире. Выставка продлится до 17 января. Выставка, посвященная трагедии 20 Января, также будет организована в Стамбульском университете "Ениюзйыл".
Вусаля Аббасова
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