В Стамбуле прошло первое координационное заседание представителей стран ТЮРКПА в ОБСЕ

В рамках 23-й осенней сессии ПА ОБСЕ, проходящей в Стамбуле, впервые было проведено координационное заседание представителей стран ТЮРКПА в ОБСЕ.

Как сообщает Report, на встрече присутствовали руководители и члены делегаций из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Узбекистана, а также представители Международного секретариата ТЮРКПА.

На заседании обсуждались вопросы укрепления совместного сотрудничества, разработка механизма совместной деятельности и дорожной карты, служащей общим интересам в рамках ПА ОБСЕ и других международных организаций, а также всестороннее участие Международного секретариата ТЮРКПА в этом координационном процессе на основании соответствующих положений учредительного Стамбульского соглашения, подписанного в 2008 году, и обеспечение необходимого уровня онлайн и офлайн связей между сторонами.

Кроме того, предложение казахстанской стороны о получении ТЮРКПА статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ было поддержано всеми участниками, и была выражена общая позиция о принятии конкретных шагов в этом направлении.