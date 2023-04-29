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В Стамбуле проходит фестиваль Teknofest-2023

В Стамбуле проходит фестиваль Teknofest-2023 В аэропорту Ататюрка в Стамбуле проходит Фестиваль авиации и космических технологий Teknofest-2023.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 11:43
В Стамбуле проходит фестиваль Teknofest-2023

В аэропорту Ататюрка в Стамбуле проходит Фестиваль авиации и космических технологий Teknofest-2023.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, международный фестиваль Teknofest в седьмой раз открыл свои двери для любителей науки и технологий.

В фестивале для участия в 41 соревновании по 102 категориям заявки подали более 1 млн человек, проводятся соревнования в технологической сфере, выставки, выполняются полеты.

В рамках Texnofest-2023, который продлится до 1 мая, также будут продемонстрированы беспилотные летательные аппараты Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı, в том числе впервые будет представлен Bayraktar-TB3.

В международном фестивале демонстрируется также стенд Азербайджана, где представлена информация о беспилотных летательных аппаратах и 74-м Международном конгрессе астронавтики "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу", который пройдет 2-6 октября 2023 года в Баку.

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Версия на английском языке ФотоIstanbul hosting TEKNOFEST-2023 
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda “Texnofest-2023” festivalı keçirilir

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