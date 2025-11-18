Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В Стамбуле обсудили создание нового формата международного сотрудничества — ТЮРКПА+

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 10:21
    В рамках 23-й осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле состоялась встреча председателя парламента Турции Нумана Куртулмуша с генеральным секретарем ТЮРКПА Рамилем Гасаном.

    Как передает Report, стороны обсудили расширение международного сотрудничества, включая перспективы создания формата ТЮРКПА+.

    Рамиль Гасан подчеркнул, что продолжаются подготовительные работы к наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Кыргызстане, которые состоятся 30 ноября 2025 года.

    По его словам, сформирована Международная миссия наблюдателей ТЮРКПА, в которую вошли парламентарии всех государств-членов и делегаты ЦИК Азербайджана. Наблюдение будет проходить в Бишкеке и Оше.

    Он также отметил, что в рамках председательства Казахстана в 2026 году планируется проведение совместных заседаний комитетов по внешним связям и обороне ТЮРКПА.

    Особое внимание Гасан уделил инициативе министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о расширении сотрудничества ТЮРКПА с международными структурами по модели ОТГ, предложив рассмотреть возможность создания формата ТЮРКПА+.

