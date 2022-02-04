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В США прошла встреча послов Азербайджана, Турции и Израиля

В США прошла встреча послов Азербайджана, Турции и Израиля В США прошла встреча послов Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Израиля.
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 09:26
В США прошла встреча послов Азербайджана, Турции и Израиля

В США прошла встреча послов Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Израиля.

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

"Для меня большая честь принимать посла Михаэля Герцога в качестве гостя. Азербайджано-израильская дружба - это вклад в мир, стабильность и развитие в регионе", - отметил посол Азербайджана.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик также поделился публикацией о встрече.

"Я был рад видеть посла Израиля Михаэля Герцога вместе с другими послами, включая посла Турции, на ужине, устроенном послом Азербайджана Хазаром Ибрагимом в Вашингтоне", - написал посол в Twitter.

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Версия на английском языке ФотоAmbassadors of Azerbaijan, Turkey and Israel to US meet
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və İsrailin ABŞ-dakı səfirləri görüşüb

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