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В США почтили память шехидов Отечественной войны

В США почтили память шехидов Отечественной войны При организации посольства Азербайджана в США 27 сентября в Вашингтоне было проведено мероприятие – День памяти, посвященное памяти шехидов Отечественной войны.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 08:45
В США почтили память шехидов Отечественной войны

При организации посольства Азербайджана в США 27 сентября в Вашингтоне было проведено мероприятие – День памяти, посвященное памяти шехидов Отечественной войны.

Как передает местное бюро Report, в мероприятии, проведенном в Американо-азербайджанской торговой палате, приняли участие активисты азербайджанской общины, проживающие в США, азербайджанские студенты, сотрудники посольства, представители местной и международной общественности.

Сначала минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

Затем выступил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим и другие активисты азербайджанской общины и отметили, что борются против лживой информации со стороны Армении.

На мероприятии был показан документальный фильм об Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad olunub

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