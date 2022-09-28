В США почтили память шехидов Отечественной войны

При организации посольства Азербайджана в США 27 сентября в Вашингтоне было проведено мероприятие – День памяти, посвященное памяти шехидов Отечественной войны.

При организации посольства Азербайджана в США 27 сентября в Вашингтоне было проведено мероприятие – День памяти, посвященное памяти шехидов Отечественной войны.

Как передает местное бюро Report, в мероприятии, проведенном в Американо-азербайджанской торговой палате, приняли участие активисты азербайджанской общины, проживающие в США, азербайджанские студенты, сотрудники посольства, представители местной и международной общественности.

Сначала минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

Затем выступил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим и другие активисты азербайджанской общины и отметили, что борются против лживой информации со стороны Армении.

На мероприятии был показан документальный фильм об Отечественной войне.