В США отметили День независимости Азербайджана

В Вашингтоне состоялся официальный прием, посвященный Дню независимости Азербайджанской Республики, Дню Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.

В Вашингтоне состоялся официальный прием, посвященный Дню независимости Азербайджанской Республики, Дню Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджанской Республики в США, американскую сторону представляли исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уоллендер и начальник штаба Национальной гвардии Оклахомы, бригадный генерал Джон Харрисон. В мероприятии также приняли участие заместитель начальника Бюро национальной гвардии Министерства обороны генерал-лейтенант Марк Сассевиль, сопредседатель Рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США Стив Шабот и конгрессмен Даг ЛаМальфа. В церемонии также приняли участие послы около 20 стран, многочисленные военные атташе, бывший спецпредставитель в Афганистане Залмай Халилзад, руководители еврейских организаций и более 600 гостей.

Выступая на мероприятии, посол Хазар Ибрагим рассказал о различных направлениях стратегического партнерства и сотрудничества между нашими странами. Он отметил, что в марте этого года в письме президента Байдена президенту Ильхаму Алиеву было подтверждено его намерение и дальше развивать азербайджано-американское сотрудничество. Во время нашего мероприятия делегация Европейского командования США посетила Азербайджан при поддержке Университета АДА. Посол также рассказал о 20-летии партнерства с Оклахомой и важности этого партнерства.