    В США обсудили развитие Транскаспийского направления и формата С6

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 17:31
    Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим совместно с послом Казахстана Магжаном Ильясовым и послом Узбекистана Фуркатом Сидиговым принял участие в мероприятии "Новая и расширенная Центральная Азия: следующие шаги для роста Транскаспийского направления".

    Как передает Report, об этом сообщает официальная страница посольства Азербайджана в США.

    Отмечается, что мероприятие было организовано Caspian Policy Center.

    В рамках программы состоялась дискуссия о будущем формата С6, развитии Транскаспийской связанности и прочих актуальных региональных процессах.

