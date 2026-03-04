В США обсудили развитие Транскаспийского направления и формата С6

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим совместно с послом Казахстана Магжаном Ильясовым и послом Узбекистана Фуркатом Сидиговым принял участие в мероприятии "Новая и расширенная Центральная Азия: следующие шаги для роста Транскаспийского направления".

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница посольства Азербайджана в США.

Отмечается, что мероприятие было организовано Caspian Policy Center.

В рамках программы состоялась дискуссия о будущем формата С6, развитии Транскаспийской связанности и прочих актуальных региональных процессах.