В США обсудили развитие Транскаспийского направления и формата С6
Внешняя политика
- 04 марта, 2026
- 17:31
Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим совместно с послом Казахстана Магжаном Ильясовым и послом Узбекистана Фуркатом Сидиговым принял участие в мероприятии "Новая и расширенная Центральная Азия: следующие шаги для роста Транскаспийского направления".
Как передает Report, об этом сообщает официальная страница посольства Азербайджана в США.
Отмечается, что мероприятие было организовано Caspian Policy Center.
В рамках программы состоялась дискуссия о будущем формата С6, развитии Транскаспийской связанности и прочих актуальных региональных процессах.
