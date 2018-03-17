В составе участников Совместной Комиссии между Азербайджаном и Хорватией были внесены изменения

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, подтверждающее состав азербайджанской стороны для участия в Совместной Комиссии между правительствами Хорватии и Азербайджана, которая создана для поощрения экономических отношений между странами.

Как передает Report, состав участников комиссии утвержден следующим образом:

Сопредседатель комиссии:

Министр налогов Азербайджанской Республики

Члены комиссии:

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

Заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики

Чрезвычайный, уполномоченный посол Азербайджанской республики в Республике Хорватия

Министерству Иностранных Дел было поручено уведомить хорватскую сторону об изменениях.