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    В составе участников Совместной Комиссии между Азербайджаном и Хорватией были внесены изменения

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение по этому поводу

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, подтверждающее состав азербайджанской стороны для участия в Совместной Комиссии между правительствами Хорватии и Азербайджана, которая создана для поощрения экономических отношений между странами.

    Как передает Report, состав участников комиссии утвержден следующим образом:

    Сопредседатель комиссии:

    Министр налогов Азербайджанской Республики

    Члены комиссии:

    Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

    Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

    Заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

    Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

    Заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Чрезвычайный, уполномоченный посол Азербайджанской республики в Республике Хорватия

    Министерству Иностранных Дел было поручено уведомить хорватскую сторону об изменениях.

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