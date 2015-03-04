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    ​В Софии состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева

    Президент Азербайджана возложил венок к могиле неизвестного солдата

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ 4 марта на Центральной площади Александра Невского в Софии состоялась официальная церемония встречи отбывшего с официальным визитом в Республику Болгария президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана. В исполнении государственного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран.

    Президенты обошли строй почетного караула.

    Ильхам Алиева поприветствовал болгарских солдат. Президенту Ильхаму Алиеву были представлены государственные и правительственные лица Болгарии, а президенту Болгарии Росену Плевнелиеву представили азербайджанскую делегацию.

    Отряд почетного караула прошел перед президентами.

    Глава Азербайджанского государства посетил могилу неизвестного солдата на площади Александра Невского, где в честь Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президент Азербайджане возложил венок к могиле неизвестного солдата.  

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