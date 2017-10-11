Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Сочи пройдет заседание совета глав государств СНГ.

Как передает Report, заседание Совета глав государств СНГ станет центральным событием российского председательства в СНГ в 2017 году – в 2018 году Россию на посту председателя сменит Азербайджан.

В рамках Совета глав Содружества обсуждаются принципиальные вопросы, затрагивающие общие интересы членов СНГ.

В Сочи ожидают специального прибытия президентов Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Казахстана и Туркменистана. Также говорится о главе Узбекистана и премьере Кыргызстана.