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    В Сочи пройдет заседание Совета глав государств СНГ

    Ожидается, что президент Азербайджана примет участие в мероприятии

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Сочи пройдет заседание совета глав государств СНГ.

    Как передает Report, заседание Совета глав государств СНГ станет центральным событием российского председательства в СНГ в 2017 году – в 2018 году Россию на посту председателя сменит Азербайджан.

    В рамках Совета глав Содружества обсуждаются принципиальные вопросы, затрагивающие общие интересы членов СНГ.

    В Сочи ожидают специального прибытия президентов Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Казахстана и Туркменистана. Также говорится о главе Узбекистана и премьере Кыргызстана.

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