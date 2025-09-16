Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 16:47
    В Шуше от имени президента Ильхама Алиева дан обед в честь президента ОАЭ

    В Шуше от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    President Ilham Aliyev hosts official luncheon in honor of UAE President in Shusha

