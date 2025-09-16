В Шуше от имени президента Ильхама Алиева дан обед в честь президента ОАЭ
Внешняя политика
- 16 сентября, 2025
- 16:47
В Шуше от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
Последние новости
17:42
Эксперт объяснил причину снижения уровня воды в озере БёюкшорЭкология
17:38
МВД Сирии: Новое соглашение по Эс-Сувейде поможет пресечь всевозможные инцидентыДругие страны
17:36
В порту Ходейда на западе Йемена вспыхнул пожар после ударов ЦАХАЛ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:24
В Сербии 13 человек проходят по делу об обрушении навеса вокзала со смертельным исходомДругие страны
17:20
Раскрыты новые детали убийства 11-классника в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
17:19
Казахстан и США расширяют партнерство по безопасному обращению с ядерными материаламиДругие страны
17:12
Тони Санделл: ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процессаВнешняя политика
17:11
Рашад Халыгов: Гянджа, Нахчыван и Лянкяран станут новыми точками инновационного развитияИКТ
17:09