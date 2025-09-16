В Шуше от имени президента Ильхама Алиева дан обед в честь президента ОАЭ

В Шуше от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.