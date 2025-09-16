İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

    Xarici siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 16:42
    Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından sentyabrın 16-da Şuşada Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın şərəfinə rəsmi nahar verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. 

    İlham Əliyev Azərbaycan BƏƏ
    В Шуше от имени президента Ильхама Алиева дан обед в честь президента ОАЭ
    President Ilham Aliyev hosts official luncheon in honor of UAE President in Shusha

    Son xəbərlər

    17:39

    "Murov Az Terminal" məşqçisi ilə müqavilə müddətini uzadıb

    Komanda
    17:39

    Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Birgə Biznes Şurası yaradılacaq

    Xarici siyasət
    17:39

    ABŞ-nin konsaltinq şirkəti Azərbaycanda bir sıra islahat layihələrinə qoşulacaq

    Biznes
    17:39

    Sahibə Qafarova Malayziyaya işgüzar səfər edib

    Milli Məclis
    17:39

    Azərbaycan və BƏƏ arasında 14 sənəd imzalanıb

    Xarici siyasət
    17:38

    İlham Əliyev: Bərpaolunan enerji növünün yaxın gələcəkdə Azərbaycanda istehsalı məhz BƏƏ şirkətlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olacaq

    Xarici siyasət
    17:38

    Azərbaycanda daha 55 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    17:36
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:22

    ASF: Fermerlər üzüm sahələrinə görə 168 min manat sığorta ödənişi alıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti