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В штате Небраска 28 мая было объявлено Днем Азербайджана

​В штате Небраска 28 мая было объявлено Днем Азербайджана

Пит Рикетс

Губернатор штата Небраска Пит Рикетс подписал официальную декларацию в связи с 102-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили спецкору Report из Посольства Азербайджана в США, в декларации отмечается, что 28 мая 1918 года была создана первая в мусульманском мире светская и демократическая республика. Также отмечается, что данная республика была признана США и другими демократическими государствами.

В декларации, подписанной губернатором, 28 мая 2020-го года объявлено Национальным днём Азербайджана в штате Небраска.

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