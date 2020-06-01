​В штате Небраска 28 мая было объявлено Днем Азербайджана

Пит Рикетс https://report.az/storage/news/eb1d3785e1883088d947e2b87bb67a8e/ba122739-3124-436b-8b55-d0f71e8a9ac0_292.jpg

Губернатор штата Небраска Пит Рикетс подписал официальную декларацию в связи с 102-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили спецкору Report из Посольства Азербайджана в США, в декларации отмечается, что 28 мая 1918 года была создана первая в мусульманском мире светская и демократическая республика. Также отмечается, что данная республика была признана США и другими демократическими государствами.

В декларации, подписанной губернатором, 28 мая 2020-го года объявлено Национальным днём Азербайджана в штате Небраска.