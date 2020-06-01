​В штате Небраска 28 мая было объявлено Днем Азербайджана

Губернатор штата Небраска Пит Рикетс подписал официальную декларацию в связи с 102-летием Азербайджанской Демократической Республики.
Как сообщили спецкору Report из Посольства Азербайджана в США, в декларации отмечается, что 28 мая 1918 года была создана первая в мусульманском мире светская и демократическая республика. Также отмечается, что данная республика была признана США и другими демократическими государствами.
В декларации, подписанной губернатором, 28 мая 2020-го года объявлено Национальным днём Азербайджана в штате Небраска.