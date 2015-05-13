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    В Сеуле военный ранил четырех сослуживцев и покончил с собой

    Минобороны: Один из резервистов во время тренировки внезапно открыл огонь по своим сослуживцам

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В результате инцидента со стрельбой на тренировочной базе резервистов в Сеуле погиб один, ранены четыре человека. Об этом сообщило министерство обороны Республики Корея.

    "Один из резервистов во время тренировки внезапно открыл огонь по своим сослуживцам в лагере в районе Нэгок-дон на юге Сеула в 10:44 по местному времени (06:44 по бакинскому времени)", - говорится в распространенном здесь заявлении минобороны.

    "Четыре человека получили ранения, двое доставлены в госпиталь в критическом состоянии. Стрелявший покончил с собой", - отмечается в документе.

    В Республике Корея армия комплектуется по призывному принципу. 

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