В Сеуле военный ранил четырех сослуживцев и покончил с собой

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В результате инцидента со стрельбой на тренировочной базе резервистов в Сеуле погиб один, ранены четыре человека. Об этом сообщило министерство обороны Республики Корея.

"Один из резервистов во время тренировки внезапно открыл огонь по своим сослуживцам в лагере в районе Нэгок-дон на юге Сеула в 10:44 по местному времени (06:44 по бакинскому времени)", - говорится в распространенном здесь заявлении минобороны.

"Четыре человека получили ранения, двое доставлены в госпиталь в критическом состоянии. Стрелявший покончил с собой", - отмечается в документе.

В Республике Корея армия комплектуется по призывному принципу.