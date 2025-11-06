Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Сербии отметили День победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 20:32
    В Сербии отметили День победы Азербайджана

    Посольство Азербайджана в Сербии провело официальный прием в Белграде по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич, министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Милица Джурджевич-Стаменковски, министр информации и телекоммуникаций Борис Братина и другие высокопоставленные государственные и правительственные чиновники, деятели науки, искусства и религии, представители дипломатического корпуса, члены Азербайджанского культурного центра в Белграде, Общества дружбы Сербия-Азербайджан, а также наши соотечественники, живущие, работающие и обучающиеся в Сербии.

    Посол Кямиль Хасиев в своей речи подчеркнул, что освобожденный азербайджанский город Шуша имеет большое культурное и духовное значение для нашего народа.

    Он отметил, что за последние пять лет на освобожденных от оккупации территориях проведены масштабные строительные и восстановительные работы, прокладываются новые дороги, строятся аэропорты, школы и общественные здания, десятки тысяч вынужденных переселенцев возвращаются в родные дома.

    На приеме было подчеркнуто, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией находятся на высоком уровне, и было выражено убеждение, что ожидаемый в следующем году визит президента Сербии Александра Вучича в Баку придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами.

    Старший помощник военного атташе Вооруженных Сил Азербайджана в Сербии капитан Джафар Мамедов отметил, что 8 ноября символизирует яркую историческую победу, одержанную народом и государством Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны, борьбу нашего народа за свободу и справедливость, а также национальное единство и гордость.

    В рамках мероприятия директор Азербайджанского культурного центра в Белграде, прима-сопрано Национального театра Сербии Ясмина Трумбеташ Петрович исполнила песню "Азербайджан" всемирно известного исполнителя и композитора Муслима Магомаева.

    В заключение был продемонстрирован видеоролик о Дне победы, в котором отражены героизм и единство нашего народа, а также показаны строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях.

    Мероприятие завершилось официальным приемом.

    Путь к Победе посольство Азербайджана Сербия
    Фото
    Serbiyada Azərbaycanın Zəfər Günü təntənəli şəkildə qeyd edilib

    Последние новости

    21:05
    Фото

    В Пакистане здание офиса премьера подсвечено цветами азербайджанского флага

    Внешняя политика
    20:55
    Фото

    В суде оглашены доказательства в отношении армян, обвиняемых в военных преступлениях

    Внутренняя политика
    20:45

    Орбан сообщил о продолжающихся переговорах по проведению саммита РФ и США

    Другие страны
    20:32
    Фото

    В Сербии отметили День победы Азербайджана

    Внешняя политика
    20:22

    Председатель и член Президиума Боснии и Герцеговины поздравили президента Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:07
    Фото

    На Кубе состоялся концерт по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    19:58
    Фото

    В Конфедерации профсоюзов Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Победы

    Внутренняя политика
    19:48

    Смертоносный тайфун "Калмаэги" обрушился на Вьетнам

    Другие страны
    19:41

    Реакция Трампа на уход Пелоси из политики: Это большое событие для США

    Другие страны
    Лента новостей