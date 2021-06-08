В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц

Во французском городе Сент-Этьене прошла акция протеста против убийства гамбийца со стороны трех армян. Так, трое армян в возрасте 28, 32 и 63 лет убили 26-летнего парня из Гамбии, нанеся ему 4 ножевых ранения.

Во французском городе Сент-Этьене прошла акция протеста против убийства гамбийца со стороны трех армян. Так, трое армян в возрасте 28, 32 и 63 лет убили 26-летнего парня из Гамбии, нанеся ему 4 ножевых ранения.

Как передает Report, инцидент произошел на глазах у местных жителей.

В видеоматериалах, которыми поделились в социальных сетях местные жители, очевидна жестокость армян. На видео армянин нападает на раненого парня из Гамбии, который не может удержать равновесие из-за ножевых ранений и падает на землю, и начинает бить его ногами.

Сообщается, что инцидент произошел на почве расизма. Отмечается, что сегодня местные жители африканского происхождения провели акцию протеста против убийства, совершенного армянами, и потребовали справедливости в отношении убитого гамбийца Юсуфа. На демонстрации также присутствовал мэр Сент-Этьена.

Армяне, которые постоянно плачут и пытаются изобразить себя жалкими, больше не могут скрывать свои террористическую сущность.