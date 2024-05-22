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В СБ ООН рассказали о минной проблеме Азербайджана

В СБ ООН рассказали о минной проблеме Азербайджана Армения отказывается делиться полной и точной информацией об установленных на территории Азербайджана минах, несмотря на завершение конфликта.
Внешняя политика
22 мая 2024 г. 20:55
В СБ ООН рассказали о минной проблеме Азербайджана

Армения отказывается делиться полной и точной информацией об установленных на территории Азербайджана минах, несмотря на завершение конфликта.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев во время выступления на открытом заседании Совета безопасности.

Посол отметил, что тем самым Армения намеренно затягивает процессы восстановления деоккупированных территорий и возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома: "В результате конфликта Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами стран, где около 1,5 миллиона мин и неуточненное количество неразорвавшихся боеприпасов представляют серьезный риск для гражданского населения в регионе".

Дипломат отметил, что в постконфликтный период число жертв мин достигло 360, 68 из них погибли, а 292 получили тяжелые ранения.

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Версия на английском языке Information about Azerbaijan's landmine problem presented in UN Security Council
Версия на азербайджанском языке BMT TŞ-də Azərbaycanın mina problemi barədə danışılıb

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