В Самарканде прошло 57-е заседание органов безопасности стран СНГ

В Самарканде (Узбекистан) состоялось 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-членов СНГ.

Как сообщили Report в Службе государственной безопасности (СГБ), в мероприятии принял участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев.

Темой заседания стало объединение усилий в совместной борьбе против международного терроризма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств, киберпреступности, угроз информационной безопасности, экстремизма и радикализма, а также других негативных явлений в регионе СНГ.

Также на мероприятии были проведены подробные обсуждения планов и задач, стоящих перед странами в направлении надежного обеспечения безопасности государств СНГ.