В Самарканде прошло 57-е заседание органов безопасности стран СНГ
Внешняя политика
- 17 октября, 2025
- 16:08
В Самарканде (Узбекистан) состоялось 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-членов СНГ.
Как сообщили Report в Службе государственной безопасности (СГБ), в мероприятии принял участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев.
Темой заседания стало объединение усилий в совместной борьбе против международного терроризма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств, киберпреступности, угроз информационной безопасности, экстремизма и радикализма, а также других негативных явлений в регионе СНГ.
Также на мероприятии были проведены подробные обсуждения планов и задач, стоящих перед странами в направлении надежного обеспечения безопасности государств СНГ.
Последние новости
16:33
В Армении задержан ректор, проректор и несколько сотрудников университетаВ регионе
16:32
AПБА вводит временные ограничения на животноводческих рынках страныЗдоровье
16:30
Кыргызстан и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:23
Ильхам Мирзалиев: Системы комби представляют риски для безопасности и здоровьяЭнергетика
16:21
Трамп заявил, что верит в развитие торговых отношений с КитаемДругие страны
16:16
В 2026 году Украина получит более 165 млн евро от Коалиции по разминированиюДругие страны
16:08
В Самарканде прошло 57-е заседание органов безопасности стран СНГВнешняя политика
16:08
В Баку состоится 2-е заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГИнфраструктура
16:07