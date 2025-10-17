Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В Самарканде прошло 57-е заседание органов безопасности стран СНГ

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 16:08
    В Самарканде прошло 57-е заседание органов безопасности стран СНГ

    В Самарканде (Узбекистан) состоялось 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-членов СНГ.

    Как сообщили Report в Службе государственной безопасности (СГБ), в мероприятии принял участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев.

    Темой заседания стало объединение усилий в совместной борьбе против международного терроризма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств, киберпреступности, угроз информационной безопасности, экстремизма и радикализма, а также других негативных явлений в регионе СНГ.

    Также на мероприятии были проведены подробные обсуждения планов и задач, стоящих перед странами в направлении надежного обеспечения безопасности государств СНГ.

