В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана

Платформа азербайджанских студентов и выпускников (ASAP) при поддержке Фонда молодежи Азербайджана организовала в Латвии, США, Франции, Великобритании и Венгрии серию мероприятий, посвященных 8 Ноября - Дню Победы.

Как сообщает Report, на мероприятии, проведенном при модераторстве представителя ASAP в Риге Сехри Султанлы, выступили посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева и сотрудница Фонда молодежи Зульфия Ягубова, которые рассказали о Победе нашей страны в 44-дневной Отечественной войне, о восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.

В Нью-Йорке прошло мероприятие под названием "От Победы к Будущему: Молодежь, развитие и новые возможности". На мероприятии выступил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Джавид Исмайлов, подчеркнувший значение победы, одержанной в Отечественной войне.

В Лондоне была организована панельная дискуссия под названием "Наследие единства: Молодежный диалог для совместного воздействия". На мероприятии посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов рассказал о значении 8 Ноября - Дня Победы. Он отметил, что Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, была достигнута благодаря героизму шехидов и ветеранов, единству и солидарности азербайджанского народа.

В ходе обсуждений было уделено внимание возможностям азербайджанской молодежи, обучающейся за рубежом, карьерным перспективам и их роли в продвижении имиджа нашей страны на международной арене.

Во французской Тулузе прошло мероприятие под названием "К Победе: От памяти к завтрашнему дню". Выступившие на мероприятии Иса Мамедов, Рза Мовсумов, Саида Намазова и представители ASAP рассказали о значении Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, о единстве нашего народа и героизме шехидов.

Также была подчеркнута роль азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом, в сохранении наших национальных ценностей и донесении азербайджанских реалий до мировой общественности. На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный Дню Победы.

В венгерской столице Будапеште также было проведено мероприятие, посвященное Дню Победы. Посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова в своем выступлении рассказала о значении Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне. Она отметила, что освобождение города Шуша от оккупации 8 ноября 2020 года стало важным поворотным моментом в ходе войны.

На мероприятии была представлена музыкальная программа, продемонстрирована фотовыставка, отражающая Победу Азербайджана и восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях.