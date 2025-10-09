В российско-украинском конфликте пропало без вести около 200 тыс. человек
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 13:47
С начала российско-украинского конфликта около 200 тысяч человек пропали без вести.
Как сообщает Report, об этом заявил омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитро Лубинец на международной конференции в Баку.
По его словам, точные цифры станут известны только после окончания конфликта и для выяснения судеб пропавших без вести необходима международная помощь.
Лубинец предложил создать совместную рабочую группу по вопросам пропавших без вести с участием Украины, Азербайджана и других стран.
"Азербайджан имеет большой опыт в этой области. Мы также хотим воспользоваться этим опытом. Пропавшие без вести люди не должны быть забыты. Мы должны непрерывно работать в этом направлении", - подчеркнул он.
