В российско-украинском конфликте пропало без вести около 200 тыс. человек

    • 09 октября, 2025
    • 13:47
    С начала российско-украинского конфликта около 200 тысяч человек пропали без вести.

    Как сообщает Report, об этом заявил омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитро Лубинец на международной конференции в Баку.

    По его словам, точные цифры станут известны только после окончания конфликта и для выяснения судеб пропавших без вести необходима международная помощь.

    Лубинец предложил создать совместную рабочую группу по вопросам пропавших без вести с участием Украины, Азербайджана и других стран.

    "Азербайджан имеет большой опыт в этой области. Мы также хотим воспользоваться этим опытом. Пропавшие без вести люди не должны быть забыты. Мы должны непрерывно работать в этом направлении", - подчеркнул он.

