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В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений

В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений Правительство России одобрило проект соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
Внешняя политика
17 августа 2024 г. 21:30
В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений

Правительство России одобрило проект соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Как передает Report, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов РФ.

"Одобрить представленный Минсельхозом России согласованный с МИД России и предварительно проработанный с азербайджанской стороной проект Соглашения между правительствами Российской Федерации и Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", - говорится в документе.

Кроме того, согласно распоряжению, Россельхознадзору поручено провести переговоры с азербайджанской стороной при участи МИД России и, по достижении договоренности, подписать соглашение от имени правительства РФ.

Отмечается, что предметом соглашения является сотрудничество стран в области карантина и защиты растений, разработки мер по повышению фитосанитарной безопасности, защиты от заноса карантинных вредных организмов и устранению препятствий в международной торговле подкарантинной продукцией.

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