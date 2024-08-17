В России одобрили проект соглашения с Азербайджаном о защите растений

Правительство России одобрило проект соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Правительство России одобрило проект соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Как передает Report , соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов РФ.

"Одобрить представленный Минсельхозом России согласованный с МИД России и предварительно проработанный с азербайджанской стороной проект Соглашения между правительствами Российской Федерации и Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", - говорится в документе.

Кроме того, согласно распоряжению, Россельхознадзору поручено провести переговоры с азербайджанской стороной при участи МИД России и, по достижении договоренности, подписать соглашение от имени правительства РФ.

Отмечается, что предметом соглашения является сотрудничество стран в области карантина и защиты растений, разработки мер по повышению фитосанитарной безопасности, защиты от заноса карантинных вредных организмов и устранению препятствий в международной торговле подкарантинной продукцией.