В Риме состоялся совместный рабочий обед Ильхама Алиева и президента Италии

5 сентября состоялся совместный рабочий обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Об этом сообщает корреспондент Report из Рима.
15:56
5 сентября начался совместный рабочий обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Как сообщает корреспондент Report из Рима, в Квиринальском дворце в Риме в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Италии Серджо Маттарелла встретил главу нашего государства.
Азербайджанская делегация была представлена президенту Италии, а итальянская - президенту Азербайджана.
Затем было сделано совместное фото.