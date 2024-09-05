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В Риме состоялся совместный рабочий обед Ильхама Алиева и президента Италии

В Риме состоялся совместный рабочий обед Ильхама Алиева и президента Италии 5 сентября состоялся совместный рабочий обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.
Внешняя политика
5 сентября 2024 г. 16:28
В Риме состоялся совместный рабочий обед Ильхама Алиева и президента Италии

5 сентября состоялся совместный рабочий обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Об этом сообщает корреспондент Report из Рима.

15:56

5 сентября начался совместный рабочий обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

Как сообщает корреспондент Report из Рима, в Квиринальском дворце в Риме в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Италии Серджо Маттарелла встретил главу нашего государства.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Италии, а итальянская - президенту Азербайджана.

Затем было сделано совместное фото.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyevin İtaliya Prezidenti ilə birgə işçi naharı olub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev’s working lunch with President of Italy begins in Rome

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