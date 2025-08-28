    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Зеленский: Российский авиаудар по Киеву повредил здания посольства Азербайджана и представительства ЕС

    Внешняя политика
    • 28 августа, 2025
    • 18:48
    Зеленский: Российский авиаудар по Киеву повредил здания посольства Азербайджана и представительства ЕС

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских ударов по укринаской столице минувшей ночью получило повреждение посольство Азербайджана.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в телеграм-канале по итогам разговора с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    "Этой ночью российские силы вновь нанесли удары по Украине, применив более 30 ракет и около 600 дронов. В результате обстрела погибли 17 человек, включая четверых детей. Десятки людей находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. Были повреждены турецкое предприятие, посольство Азербайджана, представительство Европейского Союза, Британский совет, а также жилые кварталы", - сказал он.

    По словам Зеленского, "это ответ Путина" на все попытки Украины, США и европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому, подчеркнул украинский лидер, необходимы давление - санкции, тарифы и политическое давление. По его словам, Украина рассчитывает на решительные шаги.

    #Украина   #Азербайджан   #Турция   #Реджеп Тайип Эрдоган   #Владимир Зеленский  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Zelenski Ərdoğanla Azərbaycan səfirliyinin binasının vurulmasını müzakirə edib
    Английская версия Английская версия
    Ukrainian, Turkish presidents discuss the strike on the Azerbaijani embassy building in Kyiv

