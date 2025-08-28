Зеленский: Российский авиаудар по Киеву повредил здания посольства Азербайджана и представительства ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских ударов по укринаской столице минувшей ночью получило повреждение посольство Азербайджана.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в телеграм-канале по итогам разговора с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Этой ночью российские силы вновь нанесли удары по Украине, применив более 30 ракет и около 600 дронов. В результате обстрела погибли 17 человек, включая четверых детей. Десятки людей находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. Были повреждены турецкое предприятие, посольство Азербайджана, представительство Европейского Союза, Британский совет, а также жилые кварталы", - сказал он.

По словам Зеленского, "это ответ Путина" на все попытки Украины, США и европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому, подчеркнул украинский лидер, необходимы давление - санкции, тарифы и политическое давление. По его словам, Украина рассчитывает на решительные шаги.