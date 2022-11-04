В результате акций протеста в Иране Южный Азербайджан может стать независимым

"Если акции в Иране станут массовыми, и увенчаются успехом, то думаю, что Южный Азербайджан может стать независимым. Это позволяет даже международная ситуация”.

"Если акции в Иране станут массовыми, и увенчаются успехом, то думаю, что Южный Азербайджан может стать независимым. Это позволяет даже международная ситуация”.

Об этом Report сказал доктор политических наук, профессор Сабир Мамедли.

По его словам, историческая победа во второй Карабахской войне должна была привести в движение наших соотечественников в Южном Азербайджане: “Постоянная поддержка Армении Ираном в течение 30 лет серьезно беспокоила как наших соотечественников, так и тюркский мир. Потому что Иран ведет себя неподобающе ни соседству, ни мусульманству. В этом смысле текущие события были ожидаемыми. А официальный Тегеран допускает довольно много ошибок. Укрепление связей с Арменией вызвало реакцию наших южных соотечественников. Следующей серьезной ошибкой этого государства стало проведение Ираном военных учений вдоль Араза. Таким образом, режим мулл перешел все “красные линии”. Последовавший визит министров обороны Израиля и Турции в нашу страну показал, что дружественные и союзные государства также обеспокоены последними действиями Ирана. Этот визит, безусловно, был серьезным посланием Ирану”.

Политический обозреватель отметил, что убийство молодой девушки в Иране за "неправильное" ношение хиджаба дало толчок протестам: “Акции в крупных городах продолжаются. Ярко проявляется национально-освободительное движение. Лозунги наших южных соотечественников показывают, что акции носят национальный характер. Международные центры силы уделяют этим процессам особое внимание. Например, президент США Джозеф Байден подчеркнул, что Иран будет свободен. На мой взгляд, это заявление не случайно. Иран загнал себя в угол”.

С.Мамедли сказал, что выход Ирана из ядерной сделки еще больше разозлил США и Израиль: “Учения, которые проводятся нашим спецназом на южной границе, еще больше воодушевляют наших южных соотечественников. На мой взгляд, акции протеста в Иране приобретут еще больший масштаб. Уже ясно, что протесты проходят организованно. Об этом свидетельствуют мотив митингов. Действия наших соотечественников за рубежом также являются проявлением того, что движение в ближайшее время не завершится, а, наоборот, будет постепенно укрепляться. Нынешние акции напоминают "цветные революции".