Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Реште обсудили инициативы по развитию прикаспийских регионов

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 19:30
    В Реште обсудили инициативы по развитию прикаспийских регионов

    В иранском городе Реште провинции Гилян прошло заседание, посвященное расширению сотрудничества между прибрежными регионами прикаспийских стран.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России.

    В рамках пленарных заседаний обсуждались вопросы взаимодействия в сферах торговли, промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций и экологии. На встрече присутствовали министры иностранных дел и культуры Ирана, а также представители других государственных структур страны.

    В состав азербайджанской делегации вошли глава Лянкяранской районной ИВ Талех Гарашов и глава Нефтчалинской районной ИВ Миргасан Сеидов.

    В ходе выступления Миргасан Сеидов отметил необходимость совместных усилий в решении глобальных экологических проблем Каспия и указал, что расширение связей между прибрежными регионами открывает новые возможности в торговле, туризме, транспорте и экологической сфере, способствуя общему развитию региона.

    В рамках встречи обсуждался ряд практических предложений по совершенствованию взаимодействия между прикаспийскими регионами, расширению транспортных сетей, продвижению инвестиционных проектов и защите прибрежной экосистемы.

    По итогам заседания было принято Коммюнике руководителей прибрежных регионов стран Каспийского моря.

    Каспийский регион торговля логистика Экосистема коммюнике
    Фото
    Rəşt şəhərində Xəzəryanı ölkələrin əməkdaşlıq görüşü keçirilib

    Последние новости

    20:11
    Фото

    Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТ

    ИКТ
    20:02

    Эрдоган заявил о необходимости возобновления стамбульских переговоров

    В регионе
    20:02

    Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА

    Футбол
    19:59

    Бельгия вновь столкнется с трехдневным транспортным хаосом с 24 ноября

    Другие страны
    19:57
    Фото

    Кыргызстан и Китай подписали программу межмидовского сотрудничества на 2026-2027 годы

    В регионе
    19:46

    В 2026 году расходы Фонда страхования от безработицы увеличатся

    Социальная защита
    19:42

    Еврокомиссия: Пакет военной мобильности потребует существенных инвестиций

    Другие страны
    19:34

    Президент Кении принял министра оборонной промышленности Азербайджана

    Внешняя политика
    19:32

    Лейла Алиева посетила Международный фестиваль STEAM Азербайджан

    Внутренняя политика
    Лента новостей