В Реште обсудили инициативы по развитию прикаспийских регионов

В иранском городе Реште провинции Гилян прошло заседание, посвященное расширению сотрудничества между прибрежными регионами прикаспийских стран.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России.

В рамках пленарных заседаний обсуждались вопросы взаимодействия в сферах торговли, промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций и экологии. На встрече присутствовали министры иностранных дел и культуры Ирана, а также представители других государственных структур страны.

В состав азербайджанской делегации вошли глава Лянкяранской районной ИВ Талех Гарашов и глава Нефтчалинской районной ИВ Миргасан Сеидов.

В ходе выступления Миргасан Сеидов отметил необходимость совместных усилий в решении глобальных экологических проблем Каспия и указал, что расширение связей между прибрежными регионами открывает новые возможности в торговле, туризме, транспорте и экологической сфере, способствуя общему развитию региона.

В рамках встречи обсуждался ряд практических предложений по совершенствованию взаимодействия между прикаспийскими регионами, расширению транспортных сетей, продвижению инвестиционных проектов и защите прибрежной экосистемы.

По итогам заседания было принято Коммюнике руководителей прибрежных регионов стран Каспийского моря.