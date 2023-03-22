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В рамках Водной конференции ООН обсудят развитие этого сектора в Азербайджане

В рамках Водной конференции ООН обсудят развитие этого сектора в Азербайджане В рамках Водной конференции ООН (UN Water Conference) в Нью-Йорке состоится мероприятие, посвященное инновациям используемых Азербайджаном в водном секторе для ускоренного достижения Целей Устойчивого Развития (ЦУР).
Внешняя политика
22 марта 2023 г. 10:16
В рамках Водной конференции ООН обсудят развитие этого сектора в Азербайджане

В рамках Водной конференции ООН (UN Water Conference) в Нью-Йорке пройдет мероприятие по инновациям, используемым Азербайджаном в водном секторе для ускоренного достижения Целей Устойчивого Развития (ЦУР).

Как передает Report со ссылкой на программу конференции, мероприятие состоится 24 марта.

Участники обсудят реформы в этой отрасли в Азербайджане, применяемые инновации, взаимодействие с заинтересованными сторонами для ускорения достижения ЦУР посредством осуществляемых преобразований.

Ожидается участие высокопоставленных лиц министерств экологии и природных ресурсов, экономик и сельского хозяйства Азербайджана, открытых акционерных обществ "Азерсу" и Мелиорации и водного хозяйства республики и международных структур др.

Напомним, что сама конференция пройдет в штаб-квартире ООН с 22 по 24 марта.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Azərbaycanın su təchizatı sahəsində tətbiq etdiyi innovasiyalara dair tədbir keçiriləcək

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