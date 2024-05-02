В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу обсуждены современные тенденции развития

В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку прошли панельные дискуссии на тему "Значение культурных и творческих индустрий в обеспечении современных тенденций развития и экономического разнообразия".

В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку прошли панельные дискуссии на тему "Значение культурных и творческих индустрий в обеспечении современных тенденций развития и экономического разнообразия".

Как сообщает Report, в панельных дискуссиях приняли участие президент и член совета директоров Фонда Стирлинга Майлс Хансен, представители ЮНЕСКО, Британского совета, Финляндии и Турции.

Участники говорили о культуре, коммуникации и о том, какой вклад искусство может внести в межкультурный диалог.

Собравшиеся отметили, что Баку является одним из ведущих городов в решении этих вопросов. Также была подчеркнута важность проведения в Азербайджане подобных мероприятий для содействия устойчивому миру и борьбе с дискриминацией между народами.