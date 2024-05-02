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В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу обсуждены современные тенденции развития

В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу обсуждены современные тенденции развития В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку прошли панельные дискуссии на тему "Значение культурных и творческих индустрий в обеспечении современных тенденций развития и экономического разнообразия".
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 11:08
В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу обсуждены современные тенденции развития

В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку прошли панельные дискуссии на тему "Значение культурных и творческих индустрий в обеспечении современных тенденций развития и экономического разнообразия".

Как сообщает Report, в панельных дискуссиях приняли участие президент и член совета директоров Фонда Стирлинга Майлс Хансен, представители ЮНЕСКО, Британского совета, Финляндии и Турции.

Участники говорили о культуре, коммуникации и о том, какой вклад искусство может внести в межкультурный диалог.

Собравшиеся отметили, что Баку является одним из ведущих городов в решении этих вопросов. Также была подчеркнута важность проведения в Азербайджане подобных мероприятий для содействия устойчивому миру и борьбе с дискриминацией между народами.

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Версия на английском языке ФотоProvision of economic diversity discussed on sidelines of 6th World Forum on Intercultural Dialogue
Версия на азербайджанском языке ФотоVI Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində iqtisadi müxtəlifliyin təmin edilməsi müzakirə olunub

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