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В рамках неформального Саммита ОТГ в Венгрии принята Будапештская декларация

В рамках неформального Саммита ОТГ в Венгрии принята Будапештская декларация В рамках неформального Саммита Организации тюркских государств, проходящего в Венгрии, была принята Будапештская декларация.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 14:40
В рамках неформального Саммита ОТГ в Венгрии принята Будапештская декларация

В рамках неформального Саммита Организации тюркских государств, проходящего в Венгрии, была принята Будапештская декларация.

Как передает корреспондент Report из Будапешта, об этом сообщил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Он отметил, что сегодня лидеры Организации тюркских государств, подписав ориентированный на будущее и всеобъемлющий документ, официально закрепили общее видение нового этапа сотрудничества:

"Документ представляет собой конкретную дорожную карту для региональной экономической интеграции посредством усиленной торговли, гармонизации таможенных процедур и развития современной инфраструктуры вдоль Среднего коридора и транскаспийских маршрутов".

Генеральный секретарь также подчеркнул, что в декларации особое внимание уделяется технологическому сотрудничеству – в том числе цифровизации, трансформации, стратегическим сырьевым ресурсам, совместным научным исследованиям и инновациям.

"Устойчивость окружающей среды остается ключевым приоритетом. В документе подчеркивается важность дальнейшего прогресса в сфере зеленых энергетических коридоров. Также указывается на значение координированных усилий в обеспечении региональной безопасности, защите международного права и в ответе на актуальные геополитические вызовы, такие как ситуация в Афганистане", - отметил он.

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Версия на английском языке Budapest Declaration adopted as part of OTS Informal Summit
Версия на азербайджанском языке TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşü çərçivəsində Budapeşt Bəyannaməsi qəbul edilib

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