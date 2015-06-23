В рамках летней сессии ПАСЕ состоялись обсуждения по Азербайджану

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Страсбурге продолжает работу очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, сегодня на летней сессии состоялись дебаты по функционированию демократических институтов в Азербайджане.

Отчет на данную тему представили содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Тадеуш Ивински и Педро Аграмунт.

Т.Ивински привлек внимание к факту оккупации 20 процентов земель Азербайджана и наличию в республике более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Содокладчик также акцентировал внимание на недавнем решении Европейского суда по права человека по делу "Чирагов и другие против Армении", где четко указано, что "эффективный контроль за Нагорным Карабахом и прилегающими районами Азербайджана осуществляет Армения".

В свою очередь Педро Аграмунт назвал обсуждаемый доклад - "сбалансированным документом".