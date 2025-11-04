В Рабате состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

В столице Марокко Рабате состоялось мероприятие, посвященное пятилетию Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном в посольстве Азербайджана, приняли участие около 150 гостей, среди которых были представители азербайджанской общины, представители государственных учреждений и организаций гражданского общества Марокко, главы дипломатических миссий дружественных стран, а также представители местных и зарубежных СМИ.

В своем выступлении посол Назим Самедов рассказал о славной героической странице, вписанной в историю Азербайджанской Армией в ходе 44-дневной Отечественной войны. Он отметил, что дата 8 ноября 2020 года, когда была восстановлена ​​историческая справедливость и территориальная целостность нашей страны, навсегда останется в памяти азербайджанского народа.

Дипломат подчеркнул, что доблестная Азербайджанская Армия под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне вписала новую славную летопись военной истории, освободила наши земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, и восстановила суверенитет нашей страны в международных границах. В то же время на мероприятии говорилось о большой созидательной работе, проделанной на освобожденных землях. Было отмечено, что создание новых поселков, больниц, школ и другой инфраструктуры за короткий срок на разрушенных оккупацией территориях радует наш народ. Возвращение вынужденных переселенцев на родные земли – это результат не только военной, но и гуманитарной победы.

В то же время было отмечено, что парафирование в Вашингтоне в августе этого года Мирного договора открывает новый этап, основанный на мире и сотрудничестве на Южном Кавказе.

Затем был показан фильм, посвященный славному Дню Победы, одержанной в 44-дневной войне, который является праздником единства народа и президента. Также гостям были представлены блюда азербайджанской кухни.

В завершение мероприятия участники послушали богатый репертуар классической азербайджанской музыки, а также произведения мировых композиторов в исполнении молодого пианиста, лауреата международных премий Эльдениза Акбарзаде.