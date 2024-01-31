В Рабате обсудили возможный вклад ИСЕСКО в проведение COP29 в Азербайджане

В столице Марокко Рабате 30 января состоялась встреча постоянного представителя Азербайджана при Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Назима Самедова и генерального директора ИСЕСКО Салима Аль-Малика.

В столице Марокко Рабате 30 января состоялась встреча постоянного представителя Азербайджана при Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Назима Самедова и генерального директора ИСЕСКО Салима Аль-Малика.

Как сообщает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджаном.

В этом контексте была подчеркнута важность реализации согласованных с организацией и запланированных в течение года мероприятий, связанных с провозглашением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Кроме того, были подчеркнуты возможные направления, по которым ИСЕСКО может внести свой вклад в проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане в 2024 году.

Глава ИСЕСКО приветствовал партнерство на высоком уровне, сложившееся между нашей страной и организацией. Самедов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ИСЕСКО, а также, что программы и проекты, реализуемые организацией в области образования, науки и культуры в исламском мире, получают высокую оценку, и эта деятельность служит укреплению солидарности в исламском мире.

В ходе встречи также обсуждалась необходимость активизации совместного сотрудничества по организации Всемирного форума межкультурного диалога, в котором ИСЕСКО является одним из основных партнеров, и который пройдет в Баку в мае этого года.

Кроме того, состоялся обмен мнениями об ожидаемой очередной миссии организации на освобожденные территории нашей страны. Генеральный директор ИСЕСКО подтвердил свое участие в важных мероприятиях, которые будут проведены совместно с организацией в Баку в течение года.