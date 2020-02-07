В посольстве Польши в Азербайджане откроют избирательный участок в связи с проведением в этой стране президентских выборов 10 мая 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Польши, участки будут открыты в дипредставительствах страны за рубежом в вышеуказанный день с 7:00 до 21:00.

Также отмечается, что информация о количестве избирательных участков, созданных за границей, и мест избирательных участков избирательных комиссий должна быть обнародована к 19 апреля 2020 года.

Более подробная информация, в частности, касательно избирателей будет размещаться на сайте МИД страны, а также диппредставительств Польши за рубежом.