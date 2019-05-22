В посольстве Бельгии в Азербайджане открылся избирательный участок в связи с федеральными выборами и выборами в Европарламент.

Об этом Report сообщили в посольстве Бельгии в Баку.

В голосовании могут принять участие граждане Бельгии, временно или постоянно проживающие в Азербайджане.

Выборы в Европейский парламент в 2019 году пройдут в 28 странах-членах Европейского союза в период с 23 по 26 мая 2019 года.

Будет избран 751 депутат, который представит более 512 миллионов европейцев, что сделает эти выборы крупнейшими транснациональными выборами в истории. В выборах будут участвовать как национальные партии, так и независимые кандидаты.