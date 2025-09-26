В посольстве Азербайджана в Таджикистане почтили память шехидов Отечественной войны

В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти 27 сентября.

Как передает Report, в нем приняли участие журналисты, представители азербайджанской общины, сотрудники посольства, а также студенты.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров подчеркнул, что в этот день с глубочайшим уважением и почтением вспоминается светлая память шехидов, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Он отметил, что 44-дневная Отечественная война положила конец 30-летней оккупации армянскими вооруженными силами азербайджанских территорий, восстановила территориальную целостность Азербайджана и обеспечила фундаментальные права почти миллиона азербайджанцев. По словам дипломата, как Вторая Карабахская война, так и 23-часовые локальные антитеррористические мероприятия в сентябре 2023 года в Карабахе восстановили нормы международного права и историческую справедливость.

А. Аскеров также отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Азербайджане создана сильная армия, укреплены экономические основы страны и значительно возрос международный авторитет государства. Сегодня азербайджанский народ является победоносным, а Азербайджан - государством-победителем, сформировавшим новые реалии в регионе.

Говоря о шагах на пути к установлению мира, посол напомнил, что 8 августа в Вашингтоне был парафирован мирный договор между Азербайджаном и Арменией, что имеет историческое значение для региона. Это открыло новые возможности для стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе. Подчеркнуто, что мирные инициативы Азербайджана служат не только двум странам, но и будущему всего региона.

В рамках мероприятия был показан видеоролик, а также организована экспозиция фотографий, посвященных Дню памяти.