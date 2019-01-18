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    В посольство Азербайджана в Москве не поступало никакой ноты - ОФИЦИАЛЬНО

    Москва. 18 января. REPORT.AZ/ "В посольство Азербайджана в Москве не поступало никакой ноты из министерства иностранных дел России".

    Об этом в ответ на запрос московского бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в России.

    "Нота не предъявлена. Поступила памятка информационного характера, которая не считается официальной дипломатической перепиской. Это просьба информационного характера, чтобы граждане России армянского происхождения в будущем не сталкивались с искусственными препятствиями в аэропортах и других погранично-пропускных пунктах Азербайджана", - сказали в посольстве.

    Отметим, что в последние дни армянская пресса распространила информацию, что МИД России вручил ноту посольству Азербайджана в этой стране.

    Игбал Рустамов

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