В посольство Азербайджана в Москве не поступало никакой ноты - ОФИЦИАЛЬНО

Москва. 18 января. REPORT.AZ/ "В посольство Азербайджана в Москве не поступало никакой ноты из министерства иностранных дел России".

Об этом в ответ на запрос московского бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в России.

"Нота не предъявлена. Поступила памятка информационного характера, которая не считается официальной дипломатической перепиской. Это просьба информационного характера, чтобы граждане России армянского происхождения в будущем не сталкивались с искусственными препятствиями в аэропортах и других погранично-пропускных пунктах Азербайджана", - сказали в посольстве.

Отметим, что в последние дни армянская пресса распространила информацию, что МИД России вручил ноту посольству Азербайджана в этой стране.

Игбал Рустамов