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    В связи с кончиной Ислама Каримова в посольстве Узбекистана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований

    В знак траура в посольстве приспущен государственный флаг

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Узбекистана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с кончиной президента страны Ислама Каримова. Об этом Report заявили в посольстве.

    Также в знак траура в посольстве приспущен государственный флаг.

    Напомним, в Узбекистане в связи с кончиной президента И.Каримова объявлен трехдневный траур.

    Как ранее сообщал Report, посольство Узбекистана также отменило мероприятие, посвященное Дню независимости страны, которое должно было пройти в Баку 6 сентября. 

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