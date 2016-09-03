В связи с кончиной Ислама Каримова в посольстве Узбекистана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Узбекистана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с кончиной президента страны Ислама Каримова. Об этом Report заявили в посольстве.

Также в знак траура в посольстве приспущен государственный флаг.

Напомним, в Узбекистане в связи с кончиной президента И.Каримова объявлен трехдневный траур.

Как ранее сообщал Report, посольство Узбекистана также отменило мероприятие, посвященное Дню независимости страны, которое должно было пройти в Баку 6 сентября.