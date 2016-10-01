Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В посольстве Турции в Азербайджане состоялся прием по случаю завершения дипломатической миссии посла Исмаила Алпера Джошгуна в Баку.

Как сообщает Report, выступая на мероприятии, дуайен дипкорпуса в Баку, посол России в Азербайджане Владимир Дорохин сообщил, что И. А. Джошгун начал свою карьеру в 1988 году и достиг больших высот за время своей работы. Он пожелал ему удачи в будущей деятельности и представил подарок от имени всех коллег.

В свою очередь, И.А.Джошгун сказал, что одним из тяжелых моментов жизни дипломата является прощание со страной, друзьями. Он отметил, что работа в качестве дипломата в Баку требует большей ответственности, но также является большой привилегией. И. А. Джошгуна поблагодарил своих коллег и руководство Азербайджана за помощь за время его дипломатической миссии в Баку.

Напомним, что И. А. Джошгун был аккредитован в Баку в 2012 году.